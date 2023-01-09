غانتس يوجه رسالة "شديدة اللهجة" إلى نتنياهو ويتحدث عن "حرب داخلية"

وجه وزير الدفاع الإسرائيلي السابق بيني غانتس اليوم الاثنين، رسالة شديدة اللهجة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي الحالي بنيامين نتنياهو.

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وبحسبما ذكرت قناة "I24" العبرية، فقد تطرق رئيس حزب معسكر الدولة، بيني غانتس، إلى إصلاح نظام العدالة في اجتماع لكتلته.

وتوجه غانتس قائلا لنتنياهو: "إذا كنت تعتقد أنك ضحية لظلم قانوني فلا تصححه بثمن إيقاع الظلم على الدولة والمجتمع..هذا عمل مخالف للوطنية والصهيونية".

وأضاف غانتس: "إذا واصلت المضي في ذلك الطريق، فإن مسؤولية حرب الأشقاء التي تدور رحاها في المجتمع الإسرائيلي ستكون على عاتقك.. أقول بأوضح طريقة..اخترت أنت العار، وسنختار نحن الكفاح العادل".

وأوضحت القناة العبرية أنه في أعقاب كشف وزير القضاء الإسرائيلي، ياريف ليفين عن خطته الإصلاحية، وفق تعبيره، على نظام القضاء في إسرائيل والذي يسعى بكلمتين إلى تضييق مساحة التفسير القضائية وتغليب الذراع السياسية على قرارات المحكمة العليا، نظمت بعض الأحزاب الإسرائيلية اليسارية، مظاهرة احتجاجية في مدينة تل أبيب مساء السبت الماضي، شارك فيها عشرات الآلاف احتجاجا على خطة لافين القانونية.

المصدر: "I24"