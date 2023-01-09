بلينكن سيزور إسرائيل كي "يفهم أجندة حكومة نتنياهو"

من المقرر أن يزور وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إسرائيل نهاية الشهر الحالي للحصول على "فهم أفضل لأجندة الحكومة الجديدة برئاسة بنيامين نتنياهو".

وقال موقع i24news الإسرائيلي، إن بلينكن هو أول مسؤول أمريكي كبير يزور إسرائيل منذ انتخاب حكومة نتنياهو اليمينية، مشيرة إلى أنه تم تكليف وزير الخارجية الأمريكي بالتحضير لزيارة نتنياهو لواشنطن، والتي من المتوقع أن تتم في فبراير.

وقبل بلينكن، من المتوقع أن يصل مستشار الأمن القومي جيك سوليفان إلى إسرائيل في 19 يناير، لإجراء سلسلة من المحادثات السياسية مع نتنياهو ووزرائه. سيحاول كل من سوليفان وبلينكن "التوصل إلى تفاهم مع نتنياهو ووزرائه حول القضايا الأكثر حساسية مثل التهديد الإيراني والعلاقات مع الفلسطينيين ومحاولاتهم إحالة إسرائيل إلى المحكمة الجنائية الدولية والحرب في أوكرانيا".

وتأتي زيارة بلينكن مدفوعة بمخاوف في إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن بشأن بعض المبادرات الأخيرة لأعضاء الحكومة الجديدة، وتحديدا اقتحام وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير للمسجد الأقصى.

وسيكون سوليفان أول مسؤول أجنبي يستضيفه مستشار الأمن القومي الإسرائيلي الجديد تساحي هنغبي ووزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر. وستكون زيارة بلينكن أول زيارة دبلوماسية يستضيفها وزير الخارجية الجديد إيلي كوهين.

المصدر: i24news