أردوغان للسوداني: إنهاء وجود حزب "العمال الكردستاني" من مصلحة الأمن القومي العراقي

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، خلال اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، أن إنهاء وجود حزب العمال الكردستاني، يصب في مصلحة الأمن القومي العراقي.

ووفقا لبيان الرئاسة التركية: "أجرى الرئيس رجب طيب أردوغان محادثة هاتفية مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، وأشار الرئيس، إلى أن تركيا تولي أهمية كبيرة لسلام العراق واستقراره وسلامة أراضيه".

وأكد أردوغان، أن إنهاء وجود منظمة حزب "العمال الكردستاني" الإرهابية على الأراضي العراقية، هو أيضا ضرورة لمصالح الأمن القومي للعراق.

وكان السوداني قد تلقى نهاية الشهر الماضي، دعوة من أردوغان لزيارة تركيا، سلمها السفير التركي لدى العراق علي رضا كوناي، كما تلقى الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد، دعوة رسمية من نظيره التركي، رجب طيب أردوغان، لزيارة أنقرة.

وشهدت العلاقات بين بغداد وأنقرة توترا، خلال السنوات الأخيرة، بسبب ملف المياه وحزب "العمال الكردستاني" المعارض لتركيا، الذي يتخذ من شمال العراق ملاذا له.

وتشهد عدة مناطق في إقليم كردستان العراق قصفا تركيا متكررا، مبررة تركيا ذلك بضرورة مكافحة الحزب، وقد أطلقت أنقرة، مؤخرا عمليات عسكرية عدة داخل الأراضي العراقية، ضد مسلحي الحزب الكردي، وهو أمر رفضته الحكومة العراقية، واعتبرته انتهاكا للسيادة العراقية، ووصف الرئيس التركي العملية بأنها ناجحة، ولم يستبعد أن تتبعها عملية برية.

ومن جانبها، أكدت بغداد أن القصف التركي يعد خرقا لسيادة البلاد، وعملا يخالف المواثيق والقوانين الدولية.

المصدر: نوفوستي