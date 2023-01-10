الناتو: السويد وفنلندا بدأتا الاندماج في الحلف

قال الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبرغ، إن السويد وفنلندا، اللتين تقدمتا في السابق بطلب للحصول على عضوية الحلف، بدأتا تندمجان بالفعل في الهياكل العسكرية للناتو.

وأوضح الأمين العام للناتو في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء، أن ممثلي السويد وفنلندا يشاركون بالفعل في اجتماعات التحالف، بما في ذلك على المستوى الوزاري ومستوى الممثلين الدائمين، ويشاركون في أعمال اللجان المختلفة.

وأكد أن حلف شمال الأطلسي عزز وجوده في هذه المنطقة من أوروبا، وحصلت السويد وفنلندا على ضمانات أمنية من عدد من أعضاء الحلف.

كما قال ستولتنبرغ إنه لا يساوره شك في أن السويد وفنلندا ستنضمان رسميا قريبا إلى الناتو بعد الموافقة من المجر وتركيا.

وتقدمت كل من فنلندا والسويد يوم 18 مايو الماضي بطلب إلى الناتو بهدف الحصول على عضوية في الحلف، في انتظار موافقة تركيا التي تتهم سلطات هلسينكي بدعم حزب "العمال الكردستاني" وحلفائه على غرار "وحدات حماية الشعب الكردية" في سوريا.

المصدر: نوفوستي