ستولتنبرغ: توقيت انضمام فنلندا والسويد للناتو مجهول وهو رهن موافقة البرلمانين التركي والهنغاري

أعلن أمين عام حلف الناتو ينس ستولتنبرغ، أن السويد وفنلندا قد تنضمان إلى الحلف اعتبارا من هذا العام 2023، مبينا أن القرار رهن بموافقة البرلمانين التركي والهنغاري.

وقال ستولتنبرغ اليوم الأحد، في حديث لوكالة "فرانس برس": "أتوقع أن (تتم عملية الانضمام في 2023) لكنّني لا أضمن التاريخ الدقيق لأنه بالطبع قرار سيادي للبرلمانين التركي والهنغاري (اللذين) لم يصادقا على الاتفاقية بعد".

ومن المعروف أن المجر تركيا بالأخص تعملان منذ مايو على عرقلة انضمام البلدين الى الناتو.

وأضاف أمين عام الحلف: "أجرينا مفاوضات وكانت متطلبة في يوليو الماضي عندما اتفقت تركيا وفنلندا والسويد على مذكرة مشتركة تم فيها وصف كيفية تكثيف تعاونها فيما يتعلق بتصدير الأسلحة وأيضا مكافحة الإرهاب".

وتابع: "احترمت فنلندا والسويد هذا الاتفاق وتعهدتا بوضوح بالتعاون على الأجل الطويل مع تركيا حول هذه المسائل. بالتالي آن الأوان لوضع اللمسات الأخيرة على عملية الانضمام والمصادقة على بروتوكول الانضمام".

وفي وقت سابق من اليوم، استهجن رئيس الوزراء السويدي بعض مطالب تركيا.

كما أنه في ديسمبر الماضي، رفضت المحكمة العليا السويدية تسليم الصحافي بولند كينيش بحسب ما طالب به الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وتابع ستولتنبرغ "بالتأكيد أتمنى أن تتم في أسرع وقت مُمكن. لكن في الأثناء إنها عملية سريعة مقارنة مع كل عمليات الانضمام إلى الأطلسي".

واختتم: "إنّي مقتنع أن هذا سيحصل لكنني لن أتكهن بتوقيت حدوث عملية الانضمام".

المصدر: أ ف ب