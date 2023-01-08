رئيس الوزراء السويدي يصف الشروط التركية لانضمام فنلندا والسويد إلى حلف الناتو بأنها "غير واقعية"

صرح رئيس الوزراء السويدي، أولف كريسترسون، بأن تركيا تتعمد وضع شروط وصفها بـ "غير الواقعية"، لمنع فنلندا والسويد من الانضمام إلى حلف الناتو.

ونقلت وكالة Reuters، عن كريسترسون قوله، إن "تركيا تؤكد أننا فعلنا ما وعدنا به، ثم تضع شروطا لا نستطيع تطبيقها، أو لا نريد".

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تقدمت فنلندا والسويد، في الـ 18 من مايو 2022، بطلب الانضمام إلى حلف الناتو، الأمر الذي لقي ترحيب 28 دولة عضو من أصل 30، ولم تتم المصادقة على طلب انضمامهما حتى اللحظة، بسبب رفض تركيا وهنغاريا.

ومن جانبه، أكد وزير الخارجية التركي، مولود جاوويش أوغلو، في وقت سابق، أن السويد مركز جذب لمؤيدي منظمة الداعية الإسلامي فتح الله غولن، التي تتهمها أنقرة بمحاولة الانقلاب عام 2016.

كما قامت السلطات التركية، بتوسيع قائمة المطلوبين، الذين يتوجب على السويد تسليمهم لتركيا من 33 إلى 42 شخصا.

المصدر: نوفوستي