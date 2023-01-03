ماكرون يعرب عن أمله في انضمام فنلندا والسويد لحلف الناتو قريبا!

أعرب الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، عن أمله في انضمام فنلندا والسويد لحلف الناتو قريبا.

جاء ذلك، خلال استضافة ماكرون، لرئيس الوزراء السويدي، أولف كريسترسون، في باريس يوم الثلاثاء.

وأوضح ماكرون لكريسترسون، أن حلف الناتو سيناقش مسألة انضمام فنلندا والسويد للحلف، وأعرب عن أمله في أن يحصل ذلك قريبا، وأضاف، أن فرنسا ستقدم الدعم اللازم للسويد لتحقيق انضمامها للحلف قريبا.

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يذكر أن فنلندا والسويد تقدمتا في الـ 18 من مايو 2022، بطلب الانضمام إلى حلف الناتو، ولقي موافقة 28 دولة من أصل 30 عضوا في الحلف، حيث عارضت هنغاريا، وتركيا، ووضعت أنقرة عددا من الشروط لتصادق على انضمام فنلندا والسويد للحلف.

وفي الـ 28 من يونيو 2022، وقعت تركيا والسويد وفنلندا، مذكرة تفاهم ثلاثية بشأن عضويتهما في الناتو،على هامش قمة الحلف في مدريد، بعد تعهدهما بالاستجابة لمطالب أنقرة وتبديد مخاوفها الأمنية.

المصدر: نوفوستي