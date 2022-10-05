انضمام السويد لحلف الناتو بانتظار مصادقة البرلمان

قدمت وزارة الخارجية السويدية يوم الأربعاء إلى البرلمان مذكرة تقترح فيها الموافقة رسميا على انضمام السويد إلى الناتو. جاء ذلك في بيان صحفي لمكتب الحكومة.

وجاء في بيان الحكومة أن الهدف هو تسريع عملية الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي، والتي يمكن أن تكتمل بعد مصادقة جميع دول حلف شمال الأطلسي على بروتوكول الانضمام،

وتتضمن المذكرة مطالبة البرلمان الموافقة على الاتفاقية المبرمة مع الناتو وإدراجها في التشريعات الوطنية. وكذلك منح الحكومة الحق في اتخاذ قرارات بشأن السماح بتواجد وحدات عسكرية من الناتو للمساعدة في ضمان دفاع أفضل عن البلاد. ويجب على البرلمان النظر في المذكرة وتقديم رده في غضون ستة أسابيع.

في 8 مايو ، تقدمت السويد وفنلندا بطلب للانضمام إلى حلف الناتو، لكن تركيا عارضت عملية الانضمام، طالبة من هذه الدول إعلان المنظمات الكردية إرهابية، وتسليم الأشخاص المتهمين بالإرهاب أو المشاركة في محاولة الانقلاب التي جرت في تركيا عام 2016، ورفع الحظر عن إمدادات الأسلحة إلى أنقرة.

وفي 28 يونيو، قبل بدء قمة الناتو في مدريد، أجرى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والرئيس الفنلندي سولي نينيستو ورئيس الوزراء السويدي ماجدالينا أندرسون والأمين العام للتحالف ينس ستولتنبرغ محادثات، وبناء عليه تم توقيع مذكرة تسمح لستوكهولم وهلسنكي بالانضمام إلى الناتو. ووفقا للزعيم التركي، السويد تعهدت بتسليم أكثر من 70 شخصا متورطين في أنشطة إرهابية.

المصدر: تاس