بولندا تشتكي ألمانيا إلى الولايات المتحدة وتطلب المساعدة

توجهت بولندا للكونغرس الأمريكي بطلب للمساعدة في الحصول على تعويضات من ألمانيا عن الأضرار التي سببتها لها ألمانيا النازية في الحرب العالمية الثانية.

أعلن عن ذلك نائب وزير الشؤون الخارجية البولندي، المفوض الحكومي لشؤون التعويضات، أركاديوس موليارتشيك، خلال مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء.

وقال موليارتشيك: "اليوم تقدمنا بطلب للكونغرس الأمريكي. نعتبر أن الولايات المتحدة دولة مسؤولة عن النظام العالمي، وهي دولة رئيسية عندما يتعلق الأمر باحترام النظام الدولي وحقوق الإنسان وسيادة القانون والعدالة الدولية".

وأضاف المفوض البولندي: "نعتمد على دعم شركائنا من الولايات المتحدة والمشرعين الأمريكيين في قضية تلقي بولندا تعويضات عن مخلفات الحرب العالمية الثانية".

وفي وقت سابق، قالت السلطات البولندية إنها طلبت 6.2 تريليون زلوتي (حوالي 1.3 تريليون دولار) من ألمانيا كتعويضات عن أضرار الحرب العالمية الثانية.

وأرسلت بولندا في أكتوبر الماضي مذكرة إلى ألمانيا من خلال وزارة الشؤون الخارجية.

من جانبها صرحت الحكومة الألمانية في أكثر من مناسبةا أنها لا تنوي دفع أي مبالغ إلى بولندا.

تجدر الإشارة إلى أن وارسو توجهت بنفس الطلب في وقت سابق لليونسكو، ومجلس أوروبا، والأمم المتحدة، ولـ50 دولة، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي.

المصدر: نوفوستي