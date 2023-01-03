بولندا تدعو الأمم المتحدة للتدخل في قضية تعويضات الحرب من ألمانيا

طلبت بولندا من الأمم المتحدة المساعدة في الحصول على تعويضات عن خسائر الحرب من ألمانيا ، حسبما صرح به نائب وزير الخارجية البولندي ومفوض الحكومة للتعويضات أركاديوس موليارتشيك.

وفي وقت سابق، خاطبت بولندا اليونسكو ومجلس أوروبا بنفس المطالب، كما رفعت قضية التعويضات إلى مستوى الاتحاد الأوروبي.

وقال موليارتشيك "نرسل أيضا بيانا للأمم المتحدة نطالبهم بالتدخل في هذه القضية.. نطلب من الأمم المتحدة التدخل في هذا الموضوع لخلق منبر للحوار مع ألمانيا التي لا تريد إجراء هذا الحوار".

يشار إلى أن بولندا طالبت ألمانيا، في وقت سابق، بمبلغ 1.3 تريليون دولار كتعويضات عن الأضرار التي ألحقها بها الجيش الألماني خلال الحرب العالمية الثانية، كما سبق وأن تقدمت بذات الطلب إلى منظمة اليونيسكو.

هذا وترفض الحكومة الألمانية مطلب وارسو، مشيرة إلى أنه لا يحق لبولندا المطالبة بتعويضات، كونها رفضت العرض الألماني بتعويضها عام 1953.

المصدر: نوفوستي