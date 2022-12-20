بولندا تلجأ إلى مجلس الأمن الأوروبي لإجبار ألمانيا على تعويضها عن أضرار الحرب العالمية الثانية

صرح نائب وزير الخارجية البولندي، أركاديوس موليارتشيك، بأن وارسو لجأت إلى البرلمان الأوروبي، لمطالبة ألمانيا بتعويضها عن الأضرار التي تعرضت لها خلال الحرب العالمية الثانية.

وأوضح موليارتشيك، أن وارسو لجأت إلى مجلس الأمن الأوروبي، لمناقشة الأمر، ووضع صيغة للحوار بينها وبين برلين، بعد فقدان الأمل بفاعلية الحوار والجهود الدبلوماسية لتسوية المسألة، مشيرا إلى أن برلين لا تبدي رغبتها بالحوار مع وارسو، وتحمل مسؤولية الأضرار التي لحقت بها خلال الحرب العالمية الثانية.

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يشار إلى أن بولندا طالبت ألمانيا، في وقت سابق، بمبلغ 1.3 تريليون دولار كتعويضات عن الأضرار التي ألحقها بها الجيش الألماني خلال الحرب العالمية الثانية، كما سبق وأن تقدمت بذات الطلب إلى منظمة اليونيسكو.

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هذا وترقض الأمر الحكومة الألمانية مطلب وارسو، مشيرة إلى أنه لا يحق لبولندا المطالبة بتعويضات، كونها رفضت العرض الألماني بتعويضها عام 1953.

المصدر: نوفوستي