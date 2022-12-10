بولندا: مسألة مطالبة ألمانيا بدفع تعويضات عن أضرار الحرب العالمية الثانية ما زالت مفتوحة

قال السفير البولندي الجديد المعيّن لدى ألمانيا داريوس بافلوس، إن بلاده لم تغلق مسألة المطالبة بتعويضات من برلين عن أضرار الحرب العالمية الثانية. مؤكدا أن هذا المطلب يحظى بدعم شعبي

وقال داريوس خلال مقابلة مع صحيفة Welt الألمانية إن "الحكومة الفيدرالية، تعتبر هذه القضية مغلقة من وجهة النظر القانونية. أما نحن فلا نعتبرها كذلك".

وفقا للسفير البولندي، بولندا فقدت ثلث سكانها نتيجة للحرب. وفي الفترة اللاحقة التي اعقبت الحرب لم يكن هناك اتفاق يسوي بشكل نهائي مطالب التعويض عن الخسائر".

ولفت الدبلوماسي "سيكون من العبث الاعتقاد بأن المشكلة ستختفي ببساطة بعد انتخابات 2023".

وأضاف "لا تنسوا أن هذا المطلب يحظى بإجماع شعبي كبير. لدرجة أن أكبر حزب معارض يؤيد المطالبة بالتعويضات، كما أن هذه المسألة تلقى تأييدا في مجلس النواب البولندي".

ذكرت الحكومة الألمانية مرارا أنها لا تنوي دفع أي تعويضات لبولندا.. تعتقد برلين أنها دفعت تعويضات كبيرة جدا، ولا يوجد سبب للتشكيك في رفض بولندا التعويض في عام 1953.

المصدر: ريا نوفوستي.