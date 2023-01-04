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ألمانيا ترفض التفاوض مع بولندا في ملف تعويضها عن جرائم النازية

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ألمانيا ترفض التفاوض مع بولندا في ملف تعويضها عن جرائم النازية
Legion-Media
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أعلنت وزارة الخارجية البولندية أن برلين أصدرت مذكرة دبلوماسية ترفض فيها التفاوض مع وارسو حول تعويضها عن الأضرار التي تسببت بها ألمانيا خلال الحرب العالمية الثانية.

وردت وزارة الخارجية الألمانية في نهاية ديسمبر على المذكرة البولندية التي تم إرسالها في 3 أكتوبر واستلمتها وارسو في 3 يناير.

وقالت وزارة الخارجية البولندية: "وفقا للحكومة الألمانية، فإن قضية التعويضات عن الخسائر العسكرية في بولندا مغلقة، والحكومة الألمانية لا تنوي التفاوض بشأن هذه القضية".

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ووعدت وارسو "بمواصلة الجهود لتسوية الديون التي تسبب بها العدوان والاحتلال الألماني في الفترة من 1939 إلى 1945".

وأعلن نائب وزير الخارجية البولندي ومفوض الحكومة للتعويضات أركاديوس موليارتشيك في وقت سابق أن بولندا طلبت من الأمم المتحدة المساعدة في الحصول على تعويضات عن خسائر الحرب من ألمانيا.

كما خاطبت بولندا اليونيسكو ومجلس أوروبا بنفس المطالب، كما رفعت قضية التعويضات إلى مستوى الاتحاد الأوروبي.

وترفض الحكومة الألمانية مطلب وارسو، مشيرة إلى أنه لا يحق لبولندا المطالبة بتعويضات، كونها رفضت العرض الألماني بتعويضها عام 1953.

المصدر: نوفوستي 

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