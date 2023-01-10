الصين ستمنح التأشيرات للوافدين إليها بناء على تطور الوضع الوبائي لجائحة COVID-19

ستمنح الحكومة الصينية التأشيرات للأجانب الوافدين إلى الصين، بناء على تطور الوضع الوبائي لجائحة COVID-19 في البلاد.

وأفاد المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، وانغ ون بين، بأن جائحة COVID-19 منتشرة في الصين، وبناء على تطور الوضع الوبائي، ستعمل الحكومة الصينية على تعديل سياسة منح التأشيرات للأجانب القادمين إلى الصين، وتوفير التسهيلات اللازمة.

وفي ديسمبر 2022، خففت الحكومة الصينية من إجراءات مكافحة COVID -19، مما أثر سلبا على الاقتصاد، وسلاسل الإنتاج، والسياحة، والتجارة العالمية.

وفي الـ 8 يناير الجاري، ألغت الصين الحجر الصحي، واختبار PCR للوافدين إلى أراضيها، كجزء من تخفيف التدابير المضادة للأوبئة والابتعاد عن سياسة "صفر كوفيد".

وفي وقت سابق، أعلنت السلطات الصينية، أنها ستستأنف إصدار التأشيرات، وتصاريح الإقامة المؤقتة، وإجراءات العبور بدون تأشيرة في غضون 24، و72، و144 ساعة، وإصدار تصاريح دخول مؤقتة، ولكن لم تحدد متى ستستأنف هذه الإجراءات.

المصدر: نوفوستي