بايدن يقلل من عدد الوفيات الناجمة عن "الفنتانيل" المخدرة

قلل الرئيس الأمريكي بايدن من عدد الوفيات الناجمة عن مادة "الفنتانيل" المخدرة، عندما أثار القضية مع الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور.

وقال بايدن إن الفنتانيل قتل 100 ألف أمريكي، بينما ربطت البيانات الرسمية هذه المادة بوفاة 196 ألف شخص في الولايات المتحدة بين 2018-2021، وسط خشية من أن يكون عدد الوفيات في 2022 أسوأ بكثير، مما قد يرفع عدد الوفيات في الولايات المتحدة على مدى خمس سنوات إلى ما يقرب من 300 ألف.

وقال بايدن خلال اجتماع مع لوبيز أوبرادور في القصر الوطني بالمكسيك: "اليوم سنناقش كيف يمكننا تعميق علاقتنا، ليس فقط مع المكسيك ولكن مع نصف الكرة الغربي. وهذا يشمل أمننا المشترك، بما في ذلك عملنا المشترك للتصدي لوباء الفنتانيل، الذي أودى بحياة 100 ألف أمريكي حتى الآن".

وفقا لبيانات مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، تم تسجيل أكثر من 107 آلاف وفاة بجرعات المخدرات الزائدة في 2021 (أكثر من 71 ألف وفاة بمادة الفنتانيل)، وحوالي 94 ألف وفاة في 2020 (58 ألف وفاة بمادة الفنتانيل)، 71 ألف وفاة في 2019 (36 ألف وفاة بمادة الفنتانيل)، ارتفاعا من حوالي 31 ألف حالة وفاة في عام 2018.

المصدر: "نيويورك بوست"