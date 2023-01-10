في سابقة.. الخطوط الجوية البريطانية تسمح لطاقمها بارتداء الحجاب

كشفت الخطوط الجوية البريطانية النقاب عن مجموعة أزياء جديدة تسمح للمضيفات بارتداء الجمبسوت والحجاب ضمن طاقم الطائرة.

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وتتطلع الخطوط الجوية البريطانية إلى "نقل شركة الطيران إلى فصلها التالي" من خلال تغيير الزي الرسمي لأول مرة منذ ما يقرب من 20 عاما، وهو الزي الأحمر والأزرق الكلاسيكي المعروف.

وأشرف على مشروع الأزياء الجديدة مصمم الأزياء البريطاني، أوزوالد بواتينغ، وكان من بين التصميمات خيار السترة والحجاب للمضيفات اللاتي يفضلن ارتداءها في الطائرة.

وسيرتدي الرجال بدلة مكونة من 3 قطع مع بنطلون عادي أو ضيق، بينما يمكن للنساء الاختيار بين التنورة والفستان والبنطلون.

وتدعي الخطوط الجوية البريطانية أن المصمم كان حريصا على تصميم "مجموعة أصلية حقا، مستوحاة من شركة الطيران وموظفيها" ومن "فن الطيران".

المصدر: ديلي ستار