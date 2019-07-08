فرض مكتب مفوض المعلومات البريطاني على شركة الخطوط الجوية البريطانية غرامة لم يسبق لها مثيل في تاريخها، وقدرها 183 مليون جنيه استرليني بسبب اختراق أنظمتها الأمنية العام الماضي.

وقالت الخطوط البريطانية إن العقوبة التي فرضها مكتب مفوض المعلومات "أدهشتها وخيبت آمالها"، مشيرة إلى أنها تعرضت "لهجوم إجرامي شرير ومتقدم" نفذه قراصنة اخترقوا موقعها على الإنترنت.

وقال مكتب مفوض المعلومات إن هذه أكبر عقوبة يفرضها، بناء على القواعد الجديدة التي بدأ سريانها في العام 2018، بموجب أكبر تعديل على قوانين خصوصية البيانات منذ 20 عاما.

وحسب "هيئة الإذاعة البريطانية" فإن قيمة الغرامة تعادل حوالى 1.5% من عوائد الشركة خلال عام 2017، وهي أقل من نصف الحد الأقصى المحتمل من عائداتها.

وفرضت أكبر غرامة حتى الآن على شركة "فيسبوك"، وكان قدرها 500 ألف جنيه استرليني، وذلك لدورها في فضيحة بيانات كامبريدج أناليتيكا، وكان ذلك هو الحد الأقصى المسموح به، تطبيقا لقواعد حماية البيانات القديمة.

وقالت الخطوط الجوية البريطانية إنها ستستأنف القرار خلال الفترة المسموحة وهي 28 يوما.

وتم الكشف عن الحادث بين 6 سبتمبر 2018 و25 أكتوبر 2018، وأعلنت الشركة حينها أن ما يقرب من 380 ألف معاملة تأثرت بالهجوم، لكن المعلومات المسروقة لم تتضمن أي تفاصيل خاصة بالسفر أو جوازات السفر.

المصدر: وكالات