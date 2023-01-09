الأمم المتحدة: نعمل على إزالة العقبات أمام تصدير الأغذية والأسمدة الروسية

صرح المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، بأن المنظمة تواصل العمل على إزالة العقبات أمام تصدير الأغذية والأسمدة الروسية.

وقال دوجاريك: "رئيسة الأونكتاد ريبيكا غرينسبان والأمين العام للأمم المتحدة يركزان على محاولة إزالة العقبات التي تعترض تصدير الأغذية والأسمدة الروسية التي لا تخضع للعقوبات، ونحاول باستمرار إحراز تقدم".

ويشمل اتفاق الحبوب، الذي تم توقيعه في 22 يوليو من العام الماضي، من قبل ممثلي روسيا وتركيا وأوكرانيا والأمم المتحدة، تصدير الحبوب والأغذية والأسمدة الأوكرانية عبر البحر الأسود من ثلاثة موانئ، بما في ذلك أوديسا.

وانتهى العقد في 18 نوفمبر، لكنه كان يعني تمديدا تلقائيا لمدة 120 يوما في غياب اعتراضات من الطرفين، الصفقة نفسها هي جزء لا يتجزأ من الصفقة الشاملة والتي تنص من بين أمور أخرى، على تحرير الصادرات الروسية من المواد الغذائية والأسمدة، وأشارت موسكو إلى أن هذا هو بالضبط ما لم يتم الوفاء به، في الوقت نفسه، كانت هناك تأكيدات من الأمم المتحدة بأنه سيتم رفع القيود.

المصدر: نوفوستي