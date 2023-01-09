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السويد والولايات المتحدة تبحثان توسيع التعاون الدفاعي

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السويد والولايات المتحدة تبحثان توسيع التعاون الدفاعي
Legion-Media Maksym Kapliuk
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أعلنت الحكومة السويدية عن إطلاق المباحثات مع الولايات المتحدة حول اتفاقية بشأن توسيع التعاون في مجال الدفاع.

وقالت الحكومة في بيان لها، يوم الاثنين، إن "المباحثات تدور حول اتفاقية التعاون الدفاعي التي ستكون أساسا لمواصلة التعاون في مجال الدفاع وستحدد الشروط القانونية لحضور القوات الأمريكية في السويد".

وأشارت إلى أن الولايات المتحدة عقدت اتفاقيات مماثلة مع بعض الدول الأخرى، مؤكدة أن "اتفاقية التعاون الدفاعي تمهد الطريق لتعاون أوثق مع الولايات المتحدة ضمن الإطار الثنائي وفي إطار حلف الناتو على حد سواء".

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وأوضحت أن الأمور القانونية المتعلقة بحضور العسكريين الأمريكيين على أراضي السويد، والتي ستحددها الاتفاقية، ستشمل الصفة القانونية للعسكريين الأمريكيين وإمكانية حضورهم للقواعد العسكرية ومسائل الضرائب والرسوم.

يذكر أن السويد كانت قد وقعت بروتوكول الانضمام إلى حلف الناتو في العام الماضي، ولا تزال بانتظار مصادقة جميع الدول الأعضاء في الحلف على البروتوكول، وخصوصا تركيا التي طرحت شروطها لانضمام السويد إلى الحلف.

المصدر: تاس

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