مفوضة حقوق الانسان في روسيا تلتقي نظيرها الأوكراني في تركيا الشهر الجاري

أعلنت مفوضة حقوق الإنسان في روسيا تاتيانا موسكالكوفا، أنها ناقشت مع مفوض حقوق الإنسان في البرلمان الأوكراني دميتري لوبينيتس، عقد اجتماع محتمل في تركيا خلال الشهر الجاري.

وقالت موسكالكوفا: "أؤكد أنني أخطط لعقد مثل هذا اللقاء.. حيث إنه سيعقد منتدى كبير على الأراضي التركية، ينظمه مفوض حقوق الإنسان التركي.. وسيتواجد هناك العديد من مفوضي حقوق الإنسان من مختلف الدول، ونحن نناقش بشكل أولي إمكانية عقد لقاء وجدول الأعمال التقريبي لمفاوضاتنا، من 12 إلى 14 يناير الجاري".

وفي وقت سابق، ذكر مفوض حقوق الإنسان الأوكراني، دميتري لوبينيتس، أنه يخطط للقاء نظيرته الروسية تاتيانا موسكالكوفا، في المستقبل القريب.

يذكر أن تاتيانا موسكالكوفا، ترأست في أوقات سابقة، عمليات صفقات تبادل الأسرى مع الجانب الأوكراني، وأسفرت هذه الصقفات عن تحرير مئات الجنود الذي وقعوا في الأسر الأوكراني.

وتواصل روسيا منذ 24 فبراير 2022، عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، بهدف اجتثاث النازية ونزع سلاح قوات كييف، وأكد الرئيس الروسي، أن الهدف الأساسي من هذه العملية هو "مساعدة وتحرير الناس في دونباس الذين يتعرضون للاضطهاد والقتل منذ أكثر من ثماني سنوات، من قبل نظام كييف".

المصدر: تاس