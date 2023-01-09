قال أجامو باراكا، ناشط حقوق الإنسان الأمريكي إن المرسوم الرئاسي الروسي بشأن هدنة وقف إطلاق النار في عيد الميلاد في منطقة العمليات الخاصة، أظهر للعالم حقيقة قادة كييف برفضهم الهدنة.

وكتب الناشط عبر تغريدة في "تويتر": "ادعى معهد المحافظين الجدد والحزب الديمقراطي، (معهد دراسة الحرب)، أن دعوة روسيا لهدنة عيد الميلاد كانت تهدف إلى تقويض سمعة أوكرانيا الدولية.. لقد فات الأوان. الناس في الخارج (الغرب) يرون أوكرانيا على حقيقتها".

The neocon & now democrat party institute, the Institute for the Study of War, claimed the Russia Federation's call for a Christmas truce was intended to undermine Ukraine's international reputation. That is too late. Outside the West the people see Ukraine for what it is. — Ajamu Baraka (@ajamubaraka) January 6, 2023

انتقد الناشط الأمريكي في مجال حقوق الإنسان أجامو بركة مرارا وتكرارا الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بسبب سياستهما الخارجية.

وبحسب قوله، استخدمت واشنطن وبروكسل اتفاقات مينسك بشأن دونباس "كخدعة" للتحضير للصراع ضد روسيا. ووصف كييف كعلف المدفع، الذي اعتبره أمر ضروري لتحقيق الطموحات الجيوسياسية للولايات المتحدة.

المصدر: نوفوستي