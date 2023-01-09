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ناشط أمريكي: هدنة عيد الميلاد من قبل روسيا كشفت قادة كييف على حقيقتهم

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ناشط أمريكي: هدنة عيد الميلاد من قبل روسيا كشفت قادة كييف على حقيقتهم
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قال أجامو باراكا، ناشط حقوق الإنسان الأمريكي إن المرسوم الرئاسي الروسي بشأن هدنة وقف إطلاق النار في عيد الميلاد في منطقة العمليات الخاصة، أظهر للعالم حقيقة قادة كييف برفضهم الهدنة.

وكتب الناشط عبر تغريدة في "تويتر": "ادعى معهد المحافظين الجدد والحزب الديمقراطي، (معهد دراسة الحرب)، أن دعوة روسيا لهدنة عيد الميلاد كانت تهدف إلى تقويض سمعة أوكرانيا الدولية.. لقد فات الأوان. الناس في الخارج (الغرب) يرون  أوكرانيا على حقيقتها".

انتقد الناشط الأمريكي في مجال حقوق الإنسان أجامو بركة مرارا وتكرارا الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بسبب سياستهما الخارجية.

وبحسب قوله، استخدمت واشنطن وبروكسل اتفاقات مينسك بشأن دونباس "كخدعة" للتحضير للصراع ضد روسيا. ووصف كييف كعلف المدفع، الذي اعتبره أمر ضروري لتحقيق الطموحات الجيوسياسية للولايات المتحدة.

المصدر: نوفوستي

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