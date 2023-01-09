إيطاليا: إنقاذ 56 مهاجرا ونقلهم إلى لامبيدوزا

أعلنت مصادر أمنية إيطالية أنه تم إنقاذ 56 مهاجرا أبلغ عنهم يوم أمس مشروع Alarm Phone التابع لمنظمة Watch The Med غير الحكومية، ونقلهم إلى جزيرة لامبيدوزا الصقلية.

وذكر المشروع الإنساني، أن "الـ56 شخصا الذين أبلغنا عنهم، وصلوا إلى لامبيدوزا وأصبحوا بأمان"، مبينا أن "القارب الذي كانوا على متنه، والذي انطلق من سواحل تونس، نفد منه الوقود وبقي تحت رحمة الأمواج".

يذكر أن Alarm Phone، تم تأسيسه في أكتوبر 2014 من قبل شبكة ناشطين وممثلين عن المجتمع المدني في أوروبا وشمال إفريقيا. وهو يكرس خط هاتف مباشر منظم ذاتيا، للاجئين الذين يواجهون صعوبات في مياه البحر المتوسط، على متن القوارب المنكوبة، ليوفر لهم فرصة للنجاة.

المصدر: "آكي"