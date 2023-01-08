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الرئيس البرازيلي يفرض حالة الطوارئ في البلاد بعد اقتحام أنصار الرئيس السابق الكونغرس ومقر الرئاسة

الرئيس البرازيلي يدين اقتحام مركز السلطة من قبل "مخربين فاشيين"

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الرئيس البرازيلي يدين اقتحام مركز السلطة من قبل
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دان الرئيس البرازيلي لويس إينياسيو لولا دا سيلفا اقتحام مركز السلطة في البرازيل من قبل "مخربين فاشيين".

ووقع  لويس إينياسيو لولا دا سيلفا مرسوما يعلن تدخلا فيدراليا في برازيليا، مما يمنح حكومته سلطات خاصة لاستعادة القانون والنظام في العاصمة بعد بحر من أنصار بولسونارو طغى على قوات الأمن. لغزو مقر السلطة.

وقال لولا من مدينة أراراكوارا الجنوبية الشرقية حيث كان يزور منطقة ضربتها فيضانات شديدة: "سنكتشف من هم هؤلاء المخربون وسيتم إسقاطهم بقوة القانون".

المصدر: "فرانس برس"

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