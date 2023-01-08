بالفيديو.. لحظة اقتحام أنصار الرئيس البرازيلي السابق بولسونارو القصر الرئاسي والكونغرس في برازيليا

انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو توثق لحظة اقتحام أنصار الرئيس البرازيلي السابق جايير بولسونارو القصر الرئاسي والكونغرس في برازيليا.

وأفادت وكالة "فرانس برس" بأن أنصار الرئيس البرازيلي السابق جايير بولسونارو اقتحموا القصر الرئاسي في البرازيل والمحكمة العليا.

وبحسب "فرانس برس"، فقد اقتحم أنصار بولسونارو حواجز الشرطة واقتحموا مبنى الكونغرس الوطني اليوم الأحد، في احتجاج مثير على تنصيب الرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا الأسبوع الماضي.

وأظهرت لقطات في مواقع التواصل الاجتماعي المحتجين يقتحمون قصر بلانالتو الرئاسي القريب والمحكمة العليا البرازيلية والكونغرس.

Que imagem LINDA!!!

Boraaa Brasil!!!

Deus abençoe nossa Nação!!!

Deus Pátria Família e Liberdade!

🙏🏻🇧🇷💚💛👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻 https://t.co/jLyDuxbTQ2 — Antenor 22 (@Antenor68091685) January 8, 2023

Decida de acesso ao STF pic.twitter.com/lUzyICSI59 — Lourenço - Brasil Acima de Tudo (@Lourenco_Brazil) January 8, 2023

المصدر: RT