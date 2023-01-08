 
مباشر

بالفيديو.. لحظة اقتحام أنصار الرئيس البرازيلي السابق بولسونارو القصر الرئاسي والكونغرس في برازيليا

أخبار العالم

بالفيديو.. لحظة اقتحام أنصار الرئيس البرازيلي السابق بولسونارو القصر الرئاسي والكونغرس في برازيليا
AFP
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/uip3

انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو توثق لحظة اقتحام أنصار الرئيس البرازيلي السابق جايير بولسونارو القصر الرئاسي والكونغرس في برازيليا.

وأفادت وكالة "فرانس برس" بأن أنصار الرئيس البرازيلي السابق جايير بولسونارو اقتحموا القصر الرئاسي في البرازيل والمحكمة العليا.

وبحسب "فرانس برس"، فقد اقتحم أنصار بولسونارو حواجز الشرطة واقتحموا مبنى الكونغرس الوطني اليوم الأحد، في احتجاج مثير على تنصيب الرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا الأسبوع الماضي.

وأظهرت لقطات في مواقع التواصل الاجتماعي المحتجين يقتحمون قصر بلانالتو الرئاسي القريب والمحكمة العليا البرازيلية والكونغرس.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا