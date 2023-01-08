كشف عيوب مدرعات الجيش البريطاني وسبب فقدان الرغبة في تزويد كييف بها

اعتبر رئيس أركان بريطانيا الأسبق ريتشارد دانات، أن عدم وجود تقارير من بلاده حول تسليم دبابات ومدرعات أخرى إلى أوكرانيا، يدلل على فقدان لندن رغبتها بتقديم المساعدة العسكرية لكييف.

وأشار دانات في مقال نشرته صحيفة "ديلي تلغراف" اليوم الأحد، إلى أنه في الوقت الذي تُعلن فيه فرنسا وألمانيا والولايات المتحدة عن توريد الدبابات وعربات المشاة القتالية، يبدو أن المملكة المتحدة، التي اتخذت سابقا الموقف الأكثر حسماً في مسألة مساعدة أوكرانيا، "بح صوتها".

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وفي الوقت نفسه، أقرّ دانات بأن المملكة لديها فرص محدودة للغاية لتزويد الجانب الأوكراني بالمعدات العسكرية لعمليات المناورة الأرضية الحديثة.

وفي هذا الصدد، أشار الجنرال المتقاعد إلى نقص في تمويل الجيش البريطاني خلال السنوات الأخيرة، مما أدى إلى غياب عدد كبير من أحدث المدرعات في الخدمة مع القوات المسلحة الملكية.

وأضاف في هذا الجانب: "تشالنجر 2 هي الدبابة الرئيسية للقوات البرية البريطانية، بالإضافة إلى مركبات "ووريور" المدرعة الحالية أصبحت قديمة بالفعل بشكل ملحوظ ويجب استبدالها قريبا بنماذج حديثة."

وفي الوقت نفسه، لفت إلى أن إمداد الجيش بمركبات "أياكس" المدرعة الجديدة قد تعطل بالفعل بسبب الكشف عن مشاكل فنية فيها.

وأردف قائلا: "بالإضافة إلى ذلك، لم يتم توفير عربات "بوكسر" المدرعة الموعودة للقوات المسلحة الملكية بعد."

معربا عن رأي مفاده أن على الحكومة البريطانية استكشاف إمكانية تزويد أوكرانيا بمركبات "ووريور" المدرعة، بالنظر إلى تقاعدها الوشيك من الخدمة.

المصدر: تاس