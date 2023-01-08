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بين يوم وآخر.. تخبط في برلين حول إمكانية إمداد كييف بدبابات "ليوبارد"

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بين يوم وآخر.. تخبط في برلين حول إمكانية إمداد كييف بدبابات
Globallookpress
المستشار الألماني أولاف شولتس ينحني أثناء المشي تحت سبطانة دبابة "ليوبارد"
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لم يستبعد نائب المستشار، وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك، أن تتخذ حكومة البلاد في المستقبل قرارا بتزويد كييف بدبابات "ليوبارد" القتالية.

وقال هابيك اليوم 8 يناير على أثير تلفزيون ARD، ردا على سؤال حول إمكانية تزويد أوكرانيا بدبابات "ليوبارد-1" أو "ليوبارد -2": "لا، هذا بالطبع أمر غير مستبعد"، قائلا "نحن ندرس الوضع وننسق مع الدول الأخرى." مضيفا: "سنراقب كيف تتطور المناقشة (حول هذه القضية في ألمانيا)".

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ووفقا له، فإن الديناميكيات التي تحكم مسألة توريد الأسلحة إلى كييف ستتغير اعتمادا على ديناميكيات تطور مسار الأعمال القتالية في أوكرانيا.

وفي السياق ذاته، لم تمض 24 ساعة على تصريحات الرئيس المشارك للحزب الألماني الحاكم، لارس كلينجبيل، حول أهمية "عدم اتخاذ برلين خطوات أحادية الجانب من جهتها، عندما يتعلق الأمر بتزويد كييف بالأسلحة، بما في ذلك دبابات "ليوبارد".

وقال كلينجبيل في مقابلة نشرت يوم السبت مع الشركة الإعلامية RND: "لا توجد دولة تزود كييف حاليا بالدبابات الثقيلة مثل ليوبارد 1 أو ليوبارد 2".

ولفت إلى أنه "من الصحيح أن يفكر الأمريكيون والفرنسيون ونحن أيضا كحكومة فدرالية باستمرار فيما إذا كان بإمكاننا الآن إظهار مشاركتنا في هذه الحرب".

المصدر: تاس

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