أردوغان يؤكد اتفاقه مع الرئيس الروسي ويقول: بوتين مصمم على توريد الحبوب مجانا للدول الفقيرة

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إنه ونظيره الروسي فلاديمير بوتين عازمان على توفير الغذاء للدول المحتاجة.

وقال أردوغان: "ناقشنا هذه المسألة مرة أخرى مع السيد بوتين، فهو مصمم أيضا.. من 44 إلى 46% من الطعام يذهب إلى أين؟ إلى أوروبا.. السيد بوتين يقول لي، سأعطي الحبوب مجانا.. نحن مصممون على إرسال هذه المنتجات إلى الدول الأفريقية الفقيرة عبر ممر الحبوب".

وفي وقت سابق، قال أردوغان إنه اتفق مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على إمكانية إرسال حبوب وأسمدة روسية مجانية إلى الدول الأفريقية التي تعاني من الفقر والمجاعات.

وأشار بوتين في أوائل سبتمبر، إلى أن الغرب كان يصدر معظم الحبوب الأوكرانية إلى دوله وليس إلى الدول المحتاجة في إفريقيا، وذكر أن موسكو مستعدة لتزويد أفقر الدول مجانا بكمية الحبوب الكاملة التي كانت مخصصة لها بموجب صفقة الحبوب.

ويشمل اتفاق الحبوب، الذي تم توقيعه في 22 يوليو من قبل ممثلي روسيا وتركيا وأوكرانيا والأمم المتحدة، تصدير الحبوب والأغذية والأسمدة الأوكرانية عبر البحر الأسود من ثلاثة موانئ، بما في ذلك أوديسا.

وانتهى العقد في 18 نوفمبر 2022، لكنه كان يعني تمديدا تلقائيا لمدة 120 يوما في غياب اعتراضات من الطرفين، الصفقة نفسها هي جزء لا يتجزأ من الصفقة الشاملة التي تنص من بين أمور أخرى، على تحرير الصادرات الروسية من المواد الغذائية والأسمدة.

وأشارت موسكو إلى أن هذا هو بالضبط ما لم يتم الوفاء به، وفي الوقت نفسه، كانت هناك تأكيدات من الأمم المتحدة بأنه سيتم رفع القيود.

المصدر: نوفوستي + RT