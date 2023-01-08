نائبة وزير الدفاع الأوكراني: الوضع في شرق البلاد صعب للغاية

وصفت نائبة وزير الدفاع الأوكراني آنا ماليار، الوضع في شرق البلاد بـ "الصعب"، مشيرة إلى تقدم القوات الأوكرانية، والجيش الروسي النظامي والخاص.

وفقا لما نقلته وكالة "أوكرينفورم"، قالت ماليار: "في بعض مناطق دونيتسك، نتقدم بشكل تدريجي، خطوة بخطوة إلى الأمام.. وفي البعض الآخر يتقدم العدو، لا يتقدم الجيش النظامي فحسب، بل الجيش الخاص أيضا".

كما أشارت إلى أن معظم الجيش الأوكراني في الوقت الحالي يتكون من الجيش المعبأ، أي غير المهني.

وفي وقت سابق، قال سفير أوكرانيا لدى لندن فاديم بريستايكو، في حديث لمجلة "نيوزويك"، إن أوكرانيا تتحمل خسائر بشرية فادحة جدا، و"تفقد الكثير من الناس".

وأوضح السفير: "نحن نفقد الناس بكثرة عن اليمين وعن اليسار. نحن لا نعلن كم عدد القتلى ومن منهم عسكري أو مدني، لكن يمكنكم أن تتخيلوا أن هذه الأعداد ضخمة ومن الصعب فعلا استيعابها"، مشددا على أن بعض المدن الأوكرانية، تعرضت للدمار بالكامل.

وتجري روسيا عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا منذ 24 فبراير 2022، وأشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى أن الهدف من هذه العملية هو "حماية الأشخاص الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة ثماني سنوات"، ووفقا للرئيس، الهدف النهائي للعملية هو تحرير دونباس وخلق الظروف التي تضمن أمن روسيا نفسها.

المصدر: نوفوستي