البرلمان الايراني يدين تصريح رئيس الوزراء العراقي والصدر عن "الخليج العربي"

دان نواب مجلس الشعب (البرلمان) الإيراني، اليوم الأحد، تصريحات لرئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، وزعيم التيار الصدري العراقي مقتدى الصدر، لاستخدامهما مصطلح "الخليج العربي".

وقد أشار النائب الإيراني، ولي الله بياتي، إلى أن التصريحات الأخيرة التي أطلقها مقتدى الصدر، زعيم التيار الصدري في العراق، ورئيس وزراء هذا البلد، اللذين استخدما في "إجراء عجيب مفردة الخليج العربي المزيفة بدلا من تسميته الأصلية الخليج الفارسي، الذي كان بهذا الاسم على مر الدهور والعصور وسيبقى إلى الأبد".

وشدد بياتي على أن العلاقات بين إيران والعراق تمتد جذورها إلى التاريخ، موضحا أن الشعب العراقي غير راض عن اطلاق مثل هذه المفردات.

وأضاف قائلا: "أوصي السيد الصدر ورئيس وزراء العراق بمراجعة لمرحلة الدفاع المقدس (الحرب بين العراق وإيران 1980-1988) عندما هاجم صدام إيران واحتل جزءا منها، إلا أن الشبان الغياري في جبهات الحرب لم يسمحوا للعدو باحتلال شبر واحد من أرض الوطن".

ودعا البرلماني الإيراني زعيم التيار الصدري ورئيس الوزراء العراقي إلى الاعتذار.

المصدر: فارس