إيطاليا تبحث مع فرنسا إرسال أنظمة دفاع جوي لأوكرانيا ذات إنتاج مشترك

قال وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني إن بلاده تبحث مع فرنسا مسألة توريد أنظمة دفاع جوي ذات إنتاج مشترك، لأوكرانيا، إضافة إلى حزمة من المساعدات العسكرية.

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وقال تاياني في حديث لصحيفة "Corriere della Sera": لا تزال الحزمة السادسة (من المساعدات العسكرية لكييف) قيد المناقشة، ولن تكون هناك إي إمدادات عسكرية قبل قرار البرلمان. كما أننا نناقش مع الفرنسيين إمكانية إرسال أنظمة دفاع جوي ذات إنتاج مشترك بين روما وباريس".

وردا على طلب التعليق على أنباء مفادها أن واشنطن تضغط على روما لتسريع إمدادات الأسلحة لأوكرانيا، أجاب تاياني: "إننا شريك هام، لكن الحديث لم يدر عن الأسلحة".

المصدر: تاس