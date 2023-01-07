واشنطن تضغط على روما لتزويد كييف بأنظمة دفاع جوي

قالت صحيفة "La Repubblica" الإيطالية نقلا عن مصادر دبلوماسية في واشنطن إن الولايات المتحدة تضغط على روما لتزويد أوكرانيا بمعدات وأسلحة دفاع جوي في أقرب وقت ممكن.

ووفق الصحيفة، فالحديث يجري عن أنظمة الصواريخ المضادة للطائرات SAMP-T.

وتشير الصحيفة إلى أن الوثيقة، التي من المتوقع أن يتم تبنيها في بداية العام الحالي، تحتاج إلى مزيد من البحث والتحضير. في الوقت نفسه تنوه الصحيفة بأن واشنطن تصر على استكمالها بسرعة.

ووفق الصحيفة، تمتلك إيطاليا خمس بطاريات دفاع جوي نشطة من طراز SAMP-T.

بالإضافة إلى ذلك، تقول الصحيفة كان هناك تباطؤ في نقل المعدات الإيطالية إلى كييف. حيث انخفض عدد رحلات الشحن الجوية للقوات الجوية إلى قاعدة رزيسزو الجوية البولندية بشكل كبير.

وكان مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان قد تحدث مؤخرا عبر الهاتف مع فرانشيسكو تالو، المستشار الدبلوماسي لرئيسة الوزراء الإيطالية جيورجيا ميلوني، وبحث معها الصراع في أوكرانيا، ولا سيما إمدادات الأسلحة إلى كييف، بحسب ما ذكرته الصحيفة.

في وقت سابق، من أمس الجمعة، أعلنت السلطات الأمريكية عن تخصيص حزمة أخرى من المساعدات العسكرية لأوكرانيا بمبلغ يزيد عن 3 مليارات دولار ، وستشمل الحزمة على وجه الخصوص مركبات قتال مشاة مجنزرة (IFV) ومدافع هاوتزر ذاتية الدفع. وقبل ذلك، أعلنت ألمانيا أنها تعتزم تزويد سلطات كييف بمركبات مشاة قتالية من طراز Marder، وستقوم فرنسا بإرسال دبابات AMX-10 RC بعجلات إلى أوكرانيا.

المصدر: تاس