سماع دوي انفجارات في مقاطعة خاركوف بأوكرانيا

أعلن رئيس الإدارة الإقليمية في مقاطعة خاركوف أوليغ سينيغوبوف، سماع دوي انفجارين في مدينة ميريفا الواقعة داخل المقاطعة.

وقال سينيغوبوف عبر حسابه على "تيليغرام": "تم رصد سقوط صاروخين معاديين في ميريفا".

كما تم تفعيل إنذار الغارة الجوية، في مناطق وبولتافا ودنيبروبتروفسك في أوكرانيا، وفقا لبيانات خرائط وزارة التحول الرقمي الأوكرانية على الإنترنت.

وبحسب الخرائط، فإن الإنذار تم تفعيله أيضا في الجزء الذي تسيطر عليه سلطات كييف من مقاطعة زابوروجيه.

وبحسب وكالة الأنباء المستقلة الأوكرانية، فإن دوي أربعة انفجارات سمعت في خاركوف، بالإضافة إلى سلسلة من الانفجارات في كراماتورسك، بالجزء الخاضع لسيطرة كييف في جمهورية دونيتسك الشعبية.

يذكر أن القوات المسلحة الروسية، بدأت في 10 أكتوبر الماضي، توجيه ضربات مكثفة بأسلحة عالية الدقة بعيدة المدى، على أهداف للقيادة العسكرية وأنظمة الاتصالات والطاقة في عموم أوكرانيا، وذلك بعد يومين من تنفيذ الاستخبارات الأوكرانية عملا إرهابيا، استهدف جسر القرم.

وبعد الضربات في 15 نوفمبر، قال رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميغال، إن ما يقرب من نصف نظام الطاقة في البلاد معطل، وفي ديسمبر، قال فلاديمير زيلينسكي، إنه من المستحيل الآن استعادة نظام الطاقة في أوكرانيا بالكامل.

المصدر: نوفوستي