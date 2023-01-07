مجلة أمريكية: سعي أوكرانيا لاستجرار السلاح من الناتو قد يؤدي لانهياره
AP
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كتب الصحفي مايكل بريندان دوغيرتي في مجلة National Review، إن رغبة رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي في الحصول على مزيد من الأسلحة من الناتو سيورط الحلف بنزاع مباشر مع روسيا
وشدد الصحفي على أن ذلك، قد يؤدي إلى انهيار حلف الناتو.
وأضاف: "الأزمة الأوكرانية ليس فقط لم تساعد في تعزيز الحلف، بل على العكس من ذلك كشفت عن مشاكل داخل الناتو وغيرت تصوراتنا عن الحلف".
يوم أمس، أعلن البيت الأبيض أنه يخطط لتزويد سلطات كييف، بمركبات برادلي القتالية للمشاة ، ومركبات مشاة قتالية ألمانية من طراز ماردير وبطارية إضافية من أنظمة صواريخ باتريوت المضادة للطائرات.
المصدر: نوفوستي