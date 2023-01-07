بوشكوف: قرار واحد ألماني "قصم ظهر" العلاقات مع روسيا

قال السيناتور الروسي أليكسي بوشكوف، إن رفض ألمانيا لتزويدها بالغاز الروسي عبر خطوط "السيل الشمالي" تسبب بظهور "فجوة كبيرة" في العلاقات بين روسيا وأوروبا

وأضاف بوشكوف: "قصمت ألمانيا العمود الفقري للعلاقات القائمة، برفضها تزويدها بالغاز الروسي عبر السيل الشمالي".

وأشار البرلماني الروسي إلى أن تفجير خطوط نقل الغاز "السيل الشمالي"، قتل حتى الاحتمال النظري لاستئناف الإمدادات الروسية إلى ألمانيا.

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وقال: "كانت إمدادات الغاز بمثابة الأساس لعلاقة خاصة بين موسكو وبرلين حتى أثناء الحرب الباردة. وطبعا وقف توريد الغاز الروسي يرجع وضع العلاقات إلى الفترة التي سبقت اتفاقية أنابيب الغاز الشهيرة المبرمة بين الاتحاد السوفياتي وألمانيا الغربية في عهد بريجنيف وبراندت منذ أكثر من 50 عاما".

ويشار إلى أن "السيل الشمالي-2"، يمتد من سواحل روسيا عبر قاع بحر البلطيق حتى ألمانيا ويتكون من أنبوبين بطاقة إجمالية تبلغ 55 مليار متر مكعب في العام. تم إنجاز بناء الخط في سبتمبر عام 2021، لكن لم يتم تشغيله بقرار من الحكومة الألمانية بعد اعتراف روسيا باستقلال جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك.

في نهاية شهر سبتمبر، تعرض خطا "السيل الشمالي"، للتفجيرات في آن واحد.

المصدر: نوفوستي