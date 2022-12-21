لافروف: الاتحاد الأوروبي لا يعتزم التحقيق بموضوعية في تفجيرات "السيل الشمالي"

أشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى أنه لا أحد في الاتحاد الأوروبي يعتزم القيام بتحقيق موضوعي في الهجمات الإرهابية التي تعرض لها خط أنابيب "السيل الشمالي".

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جاء ذلك خلال الاجتماع الـ 45 لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الاقتصادي للبحر الأسود BSEC، حيث تابع الوزير بأن الطرق الشمالية لنقل الغاز الروسي توقفت، إلا أنه، وفي ظل الظروف الراهنة، توفر روسيا إمدادات الغاز عبر أنابيب البحر الأسود.

وأضاف لافروف: "نتفاوض مع أنقرة وبعض الزملاء الآخرين بشأن إنشاء مركز لتوزيع الغاز في تركيا".

وتم رصد تدمير غير مسبوق على ثلاثة خطوط من أنابيب نقل الغاز "السيل الشمالي"، حيث سجل علماء الزلازل السويديون انفجارين على طول مسارات خطوط أنابيب الغاز. بعد ذلك فتح محققو هيئة الأمن الفدرالية FSB قضية جنائية بشأن عمل من أعمال الإرهاب الدولي فيما يخص الانفجارات.

المصدر: تاس