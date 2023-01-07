مراسلنا: عدد كبير من الإصابات في انهيار سقف فندق شرقي تركيا (فيديوهات)

أفاد مراسلنا في تركيا بوقوع عدد كبير من الإصابات (كحصيلة أولية) في انهيار سقف فندق في مدينة ساريكاميش بولاية كارس شرقي البلاد.

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وأشار مراسلنا إلى أن الحادث، حصل خلال فعالية إحياء الذكرى 108 لسقوط عدد كبير من القتلى من الجيش العثماني في معركة ساريكاميش بالحرب العالمية الأولى (بمعركة بين الدولة العثمانية وروسيا في تلك الحرب).

وأوضح والي محافظ مدينة كارس التركية، توركير أوكسوز أنه كان في القاعة التي انهار سقفها بالفندق 200 شخص على الأقل.

وأفاد بأن عدد المصابين في المشافي وصل بحد الآن إلى 10 أشخاص، وحالات بعضهم بالغة الخطورة، بالإذافة إلى أن هناك مفقودين (عدد غير محدد) تحت الأنقاض، حيث تعمل الجهات المختصة على الوصول إليهم.

Gala gösteriminde salonun tavanı çöktü!



Sarıkamış Harekatı'nın 108. yılı etkinlikleri kapsamında Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki otelde düzenlenen belgesel gala gösteriminde salonun tavanı çöktü. Olayda 10 kişi yaralandı.



pic.twitter.com/CgU6vA8hf6 — Yeni Soluk (@yenisolukcom) January 7, 2023

Kars’ın Sarıkamış ilçesinde tavanı çöken otelden ilk görüntüler. pic.twitter.com/Mw3LHssYZB — Hüseyin Aslan (@huseyinaslantr) January 7, 2023

المصدر: RT