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مراسلنا: عدد كبير من الإصابات في انهيار سقف فندق شرقي تركيا (فيديوهات)

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مراسلنا: عدد كبير من الإصابات في انهيار سقف فندق شرقي تركيا (فيديوهات)
AFP
صورة أرشيفية
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أفاد مراسلنا في تركيا بوقوع عدد كبير من الإصابات (كحصيلة أولية) في انهيار سقف فندق في مدينة ساريكاميش بولاية كارس شرقي البلاد.

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وأشار مراسلنا إلى أن الحادث، حصل خلال فعالية إحياء الذكرى 108 لسقوط عدد كبير من القتلى من الجيش العثماني في معركة ساريكاميش بالحرب العالمية الأولى (بمعركة بين الدولة العثمانية وروسيا في تلك الحرب).

وأوضح والي  محافظ مدينة كارس التركية، توركير أوكسوز أنه كان في القاعة التي انهار سقفها بالفندق 200  شخص على الأقل.

وأفاد بأن عدد المصابين في المشافي وصل بحد الآن إلى 10 أشخاص، وحالات بعضهم بالغة الخطورة، بالإذافة إلى أن هناك مفقودين (عدد غير محدد) تحت الأنقاض، حيث تعمل الجهات المختصة على الوصول إليهم.

المصدر: RT

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