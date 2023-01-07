الشرطة الفرنسية تعتقل كرديين هاجما القنصلية التركية في مدينة مرسيليا الفرنسية

اعتقلت الشرطة الفرنسية، مواطنين كرديين، إثر إلقائهما قنابل مولوتوف حارقة على مبنى القنصلية التركية، في مدينة مارسيليا اليوم.

وأفادت قناة BFMTV، نقلا عن الشرطة الفرنسية، بأن الرجلين لم يكونا على قائمة المطلوبين، وجار البحث عن مشتبهين آخرين، والتحقيق في حيثيات الحادث.

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وفي وقت سابق من اليوم، تجمع حوالي 1500 شخص في مظاهرة سلمية في العاصمة باريس، تكريما للقتلى الأكراد الـ 3 الذين قتلوا في الـ 23 من ديسمبر 2022، على يد رجل فرنسي يبلغ مع العمر 69 عاما، وله تاريخ حافل في الأعمال العنصرية العدوانية ضد الأجانب، وكذلك تكريما للناشطات الكرديات الـ 3 اللاتي قتلن بذات الدوافع في يناير 2013 في العاصمة باريس، وحمل المتظاهرون صور القتلى وشعارات تطالب بإجراء تحقيق عادل في الحادثتين.

ودفع الحادث عشرات الأكراد المقيمين في باريس للنزول إلى الشوارع للاحتجاج، واشتبكوا مع الشرطة الفرنسية، ما أسفر عن إصابة العشرات من رجال الشرطة والمحتجين.

المصدر: سبوتنيك