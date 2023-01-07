خامنئي يعين قائدا جديدا لقوى الأمن الداخلي في إيران

أصدر المرشد الإيراني الأعلى، علي خامنئي، القائد العام للقوات المسلحة، مرسوما عيّن بموجبه، العميد أحمد رضا رادان، قائدا عاما لقوى الأمن الداخلي في إيران .

وجاء في نص المرسوم: "العميد احمد رضا رادان.. مع انتهاء فترة مهام القائد أشتري والتعبير عن الامتنان والارتياح لخدماته، أعينكم قائدا عاما للشرطة في الجمهورية الإسلامية الايرانية.. نصيحتي التي أؤكد عليها هي كسب رضا الله تعالى وإرضاء أبناء الشعب الأعزاء على صعيد حفظ الأمن وتوفير الراحة العامة، و تحسين قدرات المؤسسة، وحماية كرامة الموظفين، وتدريب الشرطة المتخصصة لمختلف الإدارات الأمنية هي توصية مهمة أخرى.. أتوقع من مختلف المؤسسات الوطنية أن تتعاون مع هيئات إنفاذ القانون في البلاد".

وكان خامنئي قد وافق على استقالة قائد قوى الأمن الداخلي العميد محمد باقر قاليباف.

وافادت وكالة مهر للانباء بأن العميد قاليباف كان قد بعث برسالة إلى قائد الثورة الاسلامية أشار فيها إلى الجهود التي بذلها خلال توليه مسؤولية قيادة قوى الأمن الداخلي، طالبا من سماحته الموافقة على استقالته.

وقد أعرب خامنئي في رسالته الجوابية عن شكره وتقديره للخدمات والإجراءات التي اتخذها العميد قاليباف أثناء توليه مسؤولية قيادة قوى الامن الداخلي، معلنا موافقته على الاستقالة، وأناط تولي مسؤولية قيادة قوى الأمن الداخلي إلى العميد عبداللهي إلى حين تعيين قائد جديد.

المصدر: العالم، مهر