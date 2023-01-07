الجنود المشاركون في العملية الخاصة بأوكرانيا يحيون قداس ليلة عيد الميلاد (فيديو)

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن الجنود الأرثوذكس المشاركين في العملية الخاصة بأوكرانيا، شاركوا في قداس عيد الميلاد في إحدى كنائس المنطقة العسكرية الغربية.

ووفقا لبيان وزارة الدفاع الروسية: "في أيام أعياد الكنيسة العظيمة، مثل عيد الميلاد، يكون وجود الكاهن بجانب جندي أمرا ذا قيمة ومهما بشكل خاص.. وفي مكان ما على الجانب الآخر من روسيا، سيصلي أقرباؤهم وأصدقاؤهم في نفس الوقت، وهناك وحدة وطنية حقيقية في هذا".

وحضر حفل عيد الميلاد الجنود الذين تم استدعاؤهم من الاحتياط أثناء التعبئة الجزئية، والذين أكملوا دورة التدريب والتنسيق القتالي في مراكز التدريب التابعة لوزارة الدفاع الروسية، وفي ساحات التدريب بالمنطقة العسكرية الغربية، بما في ذلك مناطق العملية الخاصة.

وفي المقابل، يتيح الكهنة العسكريون للمقاتلين فرصة المشاركة في الأسرار المقدسة للكنيسة، إذ أن المحادثات مع الكهنة لها تأثير إيجابي قوي على الروح المعنوية للجنود، حسبما ذكرت الوزارة.

وأضافت وزارة الدفاع أن "القساوسة في كثير من الأحيان، يخاطرون بحياتهم، إلى جانب المقاتلين، لا يخدمون بالصلاة فحسب، بل يتواصلون ويعترفون ويعمدون الجنود المؤمنين".

المصدر: نوفوستي