بوتين يحضر قداس عيد الميلاد في كنيسة البشارة بالكرملين (صور)

وصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لحضور قداس ليلة عيد الميلاد في كنيسة البشارة في الكرملين بالعاصمة الروسية موسكو.

غالبا ما يذهب الرئيس، إلى إحدى المناطق الروسية لحضور القداس في المعبد، وقد احتفل عدة مرات بعيد الميلاد في نوفو أوغاريوفو بمنطقة موسكو.

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وتحتفل الطوائف المسيحية الأرثوذكسية التي تسير وفق التقويم الشرقي ليلة السابع من يناير بعيد الميلاد المجيد.

ويوم الخميس، أوعز الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بوقف إطلاق النار على طول خط الجبهة الكامل بين الأطراف في أوكرانيا من الساعة 12:00 بتوقيت موسكو في 6 يناير، وحتى 24:00 يوم 7 يناير.

وطالبت موسكو من كييف وقف إطلاق النار ومنح المواطنين الفرصة لأداء طقوس عيد الميلاد وإحياء قداس ليلة ميلاد المسيح.

وقال بيان الكرملين: "انطلاقا من حقيقة أن عددا كبيرا من المواطنين الذين يعتنقون الأرثوذكسية يعيشون في مناطق العمليات العسكرية، فإننا ندعو الجانب الأوكراني إلى إعلان وقف إطلاق النار ومنحهم فرصة حضور القداس عشية عيد الميلاد، وكذلك في يوم الميلاد المسيح".

ومن جانبها، رفضت سلطات كييف مبادرة روسيا بوقف إطلاق النار، واستمرت عمليات القصف حتى بعد دخول الهدنة الروسية حيز التنفيذ من ظهر يوم الجمعة.

المصدر: نوفوستي