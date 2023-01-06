الإمارات تقدم 1300 مولد كهربائي لأوكرانيا

في إطار برنامج عام للدعم الإنساني تبلغ قيمته 100 مليون دولار، قدّمت دولة الإمارات العربية المتحدة 1300 مولد كهربائي إلى أوكرانيا.

وذكر موقع "فيستي"، اليوم الجمعة، نقلا عن المكتب الصحفي لـ"صندوق ممتلكات الدولة" في أوكرانيا، أنه سيتم تسليم هذه المولدات لمناطق دنيبروبيتروفسك وسومي وخاركيف وتشرنيهيف، وكذلك إلى كييف.

يُشار إلى أن الإمارات ذكرت في وقت سابق، أنها ستنقل إلى أوكرانيا 2500 مولدة كهربائية منزلية باستطاعة 3.5 إلى 8 كيلووات في إطار حزمة مساعدات إنسانية بقيمة 100 مليون دولار، خصّصتها السلطات الإماراتية للمدنيين في أوكرانيا.

بالإضافة إلى ذلك، وبحسب نائب البرلمان الأوكراني ياروسلاف جيليزنياك، فقد استوردت أوكرانيا أكثر من 510 آلاف مولدة في عام 2022.

المصدر: تاس