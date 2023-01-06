القبض على صيني هارب من الحجر الصحي الإلزامي في كوريا الجنوبية

تعهدت الحكومة الكورية الجنوبية بفرض عقوبة صارمة على رجل صيني تم القبض عليه بسبب فراره ورفضه الخضوع للحجر الصحي الإلزامي بعد أن ثبتت إصابته بفيروس كورونا.

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وألقت الشرطة الكورية، أمس الخميس، القبض على المواطن الصيني المصاب بكورونا، البالغ 41 عاما من العمر، في فندق بسيئول بسبب فراره من فندق بمدينة إنتشون، غرب سيئول، رافضا الحجر الصحي المفروض عليه نتيجة لإصابته بكورونا.

وأكد مسؤول رفيع المستوى بوزارة الداخلية الكورية الجنوبية خلال اجتماع حكومي اليوم الجمعة، على أن الحكومة ستعاقبه بصرامة وفقا للقانون والمبادئ.

وأضاف أن الحكومة ستراقب عن كثب الوضع الوبائي في الداخل والخارج، وستحرص على تنفيذ إجراءات الحجر الصحي على المسافرين القادمين من الخارج بشكل كامل.

ووصل المواطن الصيني عبر مطار إنتشون الدولي إلى كوريا الجنوبية، وخضع لاختبار تفاعل البوليميراز المتسلسل "بي سي آر" في أعقاب الوصول، وثبتت إصابته بكورونا، فكان يجب عليه الحجر الصحي في فندق لمدة أسبوع، وهو منشأة مؤقتة للمصابين الوافدين من الخارج، لكنه فر وتعقبته الشرطة.

وفرضت كوريا الجنوبية إجراء اختبار كورونا على جميع المسافرين القادمين من الصين اعتبارا من يوم الاثنين، كجهود للحد من تدفق الفيروس من الصين، كما أنه اعتبارا من يوم أمس الخميس اشترطت عليهم تقديم نتيجة اختبار "بي سي آر" الذي أجري قبل أقل من 48 ساعة من صعود الطائرة، أو نتيجة اختبار مستضد سريع أجري قبل أقل من 24 ساعة من صعودها.

ومن المقرر أن تفرض كوريا الجنوبية على المسافرين القادمين من هونغ كونغ وماكاو، إجراء اختبار "بي سي آر" قبل الدخول لأراضيها، ابتداء من يوم 7 من الشهر الجاري.

المصدر: يونهاب