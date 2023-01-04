فرار صيني مصاب بكورونا بعد إلزامه بالحجر الصحي في كوريا الجنوبية

أعلنت الشرطة الكورية الجنوبية فرار مواطن صيني من فندق أخضع فيه للحجر الصحي بعد كشف إصابته بفيروس كورونا، وأن البحث عنه مستمر على قدم وساق في أنحاء البلاد.

وذكرت وكالة الشرطة في مدينة إنتشون، غرب سيئول أن المواطن الصيني البالغ 41 عاما من العمر، فر بالقرب من فندق في المدينة مساء يوم أمس الثلاثاء رافضا الحجر الصحي نتيجة لإصابته بكورونا.

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ووصل المواطن الصيني عبر مطار إنتشون الدولي إلى كوريا الجنوبية، وخضع لاختبار كورونا، وثبتت إصابته بالفيروس، وكان مقررا أن يخضع للحجر الصحي في فندق، وهو منشأة مؤقتة للمصابين الوافدين من الخارج.

ووفقا لكاميرات المراقبة، انتقل المواطن الصيني إلى مركز كبير للتسوق في إنتشون فجر اليوم، ولم يكتشف مساره بعد ذلك.

وتخطط الشرطة لإجراء التحقيق معه بتهمة انتهاك القانون الخاص بالوقاية من الأمراض المعدية عند إلقاء القبض عليه.

وقررت الحكومة الكورية الجنوبية مؤخرا تشديد الإجراءات الصحية تجاه القادمين من الصين وسط ارتفاع حالات الإصابة بشكل حاد في ذلك البلد.

وفرضت سيئول بدءا من يوم الاثنين إجراء اختبار كورونا على جميع القادمين من الصين عبر الرحلات الجوية والبحرية في اليوم الأول من الدخول، كما أنها تشترط عليهم تقديم نتيجة اختبار "بي سي آر" الذي أجري قبل أقل من 48 ساعة من صعود الطائرة، أو نتيجة اختبار مستضد سريع أجري قبل أقل من 24 ساعة من صعودها اعتبارا من يوم غد الخميس.

المصدر: وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية