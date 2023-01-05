القبض على أحد أبناء بارون المخدرات "إل تشابو"

أعلن وزير الدفاع المكسيكي لويس كريسينسيو ساندوبال أن السلطات ألقت القبض على أوفيديو غوسمان، ابن بارون المخدرات الشهير المسجون في الولايات المتحدة خواكين "إل تشابو" غوسمان.

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وكشف الوزير أنه تم القبض على ابن بارون المخدرات الشهير في مدينة كولياكان في شمال غرب المكسيك، بتهمة إدارة "فصيلة لوس مينوريس المرتبطة بكارتل الهادئ"، بينما نقل الشاب البالغ 32 عاما بطائرة تابعة للقوات الجوية إلى العاصمة المكسيكية حيث اقتيد إلى مكتب المدعي العام المتخصص بشؤون الجريمة المنظمة.

وأثارت عملية توقيف أوفيديو غوسمان تبادلا كثيفا لإطلاق النار بين قوات الشرطة وعناصر مسلحين في كولياكان التي تعدّ 800 ألف نسمة.

جدير بالذكر أن أوفيديو غوسمان، الملقب "إل راتون"، هو ابن مؤسس كارتل سينالوا الذي يمضي حاليا عقوبة بالسجن مدى الحياة في الولايات المتحدة، وتعده السلطات الأمريكية عضوا بارزا في الكارتل مع شقيقه خواكين غوسمان لوبيز.

وتأتي هذه العملية العسكرية قبل 4 أيام من زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن المكسيك.

وتتعهد الولايات المتحدة تقديم 5 ملايين دولار في مقابل القبض على أبناء "إل تشابو" الأربعة.

المصدر: "فرانس برس"