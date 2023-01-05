تغييرات في قانون الجنسية البيلاروسي

وقع رئيس جمهورية بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو، على تعديلات على قانون "الجنسية في جمهورية بيلاروس".

وبموجب التعديلات الجديدة، قد يفقد المواطن جنسيته البيلاروسية عند بدء سريان مفعول الحكم القضائي الذي يثبت مشاركة هذا المواطن في أنشطة متطرفة أو إلحاق ضرر جسيم بمصالح البلاد .

كما تنص التعديلات على تحديد قائمة الأشخاص الذين حصلوا على جنسية جمهورية بيلاروس بالولادة، إلزام الأشخاص الذين حصلوا على جنسية الجمهورية بأداء اليمين.

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كما تنص التعديلات على ضرورة التزام مواطن جمهورية بيلاروس بإخطار السلطات المختصة بجنسيته لدولة أجنبية، أو امتلاكه لتصريح إقامة في دولة أجنبية، أو أي وثيقة أخرى تمنح الحق في الحصول على الحقوق والمزايا في مثل هذه الدول.

المصدر: تاس