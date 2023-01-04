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الداخلية الروسية تعد مشروع قانون يستبعد الزواج الوهمي للمهاجرين في روسيا

أخبار روسيا

الداخلية الروسية تعد مشروع قانون يستبعد الزواج الوهمي للمهاجرين في روسيا
Sputnik
مبنى وزارة الداخلية الروسية في موسكو
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أعدت وزارة الداخلية الروسية مشروع قانون يهدف إلى استبعاد إمكانية تقنين وضع المواطنين الأجانب في الأراضي الروسية من خلال الزواج الوهمي وإثبات الأبوة الوهمية.

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وقالت المتحدثة باسم الوزارة، إيرينا فولك: "قامت وزارة الداخلية الروسية في الوقت الراهن بإعداد مشروع قانون فدرالي يهدف إلى إصلاح قوانين الهجرة فيما يخص استخدام الزواج الوهمي وإثبات الأبوة الوهمية للحصول غير القانوني للمواطنين الأجانب أو الأشخاص عديمي الجنسية على الحق الرسمي في الإقامة في الأراضي الروسية".

وأشارت إلى أنه تتم حاليا أعمال تنسيق نص مشروع القانون بين الإدارات.

وأضافت أنه خلال 11 شهرا من العام الماضي "اتخذت الهيئات الإقليمية لوزارة الداخلية الروسية نحو 400 قرار حول إلغاء وثائق التصريح التي تم إصدارها سابقا لمواطنين أجانب للإقامة في الأراضي الروسية بسبب الاعتراف بالزواج الباطل لهؤلاء الأشخاص من مواطنين روس في المحكمة".

ويقضي القانون الحالي "حول الجنسية الروسية" بأنه يحق للمواطنين الأجانب أو الأشخاص عديمي الجنسية التقدم بطلب للحصول المبسط للجنسية الروسية في حال زواجهم من مواطنين روس لمدة 3 سنوات على الأقل وكذلك دون مراعاة هذه الفترة الزمنية في حالة وجود طفل مشترك في الأسرة.

المصدر: تاس

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