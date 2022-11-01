روسيا تنظر في التخلي عن عقوبة ترحيل الأجانب الذين أسسوا عائلة

قالت مفوضة حقوق الإنسان في روسيا، تاتيانا موسكالكوفا إنه من الضروري توفير عقوبة بديلة للأجانب الذين لديهم أسر في روسيا ويرتكبون مخالفات إدارية، بدل تعرضهم للترحيل.

وأوضحت مفوضة حقوق الإنسان في المنتدى الدولي المكرس للمرأة: "في أحيان كثيرة يتعرض المهاجرون الذين أقاموا أسرة هنا للترحيل. يطرح القانون الإداري اليوم سؤالا مهما للغاية وهو أن الشخص الذي ارتكب مخالفة إدارية مرتين يتعرض لغرامة إدارية وطرد. سوف نطلب من المشرع تقديم بديل".

وأشارت موسكالكوفا إلى أن الجرائم مختلفة"، مضيفة أن "تجاوز الإشارة الحمراء شيء، وبيع المخدرات شيء آخر. ومن المهم جدا بذل كل ما هو ممكن لإنقاذ الأسرة".

المصدر: نوفوستي