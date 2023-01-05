مغترب فرنسي يقيم في روسيا: تأثير العقوبات الغربية على حياة الروس ضئيل جدا

قال مغترب فرنسي اسمه ألكسندر، يقيم ويعمل في فرنسا على مدى 20 عاما، إن العقوبات الغربية ليس لها تأثير يذكر على حياة المواطنين الروس.

وأضاف ألكسندر، في مقابلة مع قناة RTL التلفزيونية الفرنسية، أن معظم سكان روسيا لا يعانون من أي نقص في المواد الحياتية والأساسية، ولا يشعرون كذلك بالعقوبات التي يفرضها الغرب على بلادهم.

وتابع ألكسندر: "85٪ من سكان روسيا يستهلكون المنتجات المحلية، ولذلك لا يشعرون بفقدان المنتجات الغربية. ولا يفتقرون إلى أي شيء. لقد غيرت الطبقة الوسطى وسكان المدن الكبيرة أنماط وأشكال الاستهلاك بشكل طفيف".

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وبحسب المغترب الفرنسي، لم تحقق العقوبات الغربية الأثر المنشود بسبب حجم البلاد.

وشدد على أن الشركات الآسيوية احتلت الآن مكانها في السوق الروسية، وبدأ البزنس من تركيا والإمارات العربية في العودة إلى روسيا الاتحادية للعمل.

المصدر: mk.ru