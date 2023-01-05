محلل سياسي ألماني: أوكرانيا لن تكون قادرة على إعادة أراضي شبه جزيرة القرم ودونباس

قال كريستيان مولينغ، مدير الأبحاث في المجلس الألماني للعلاقات الخارجية في برلين، إن "عودة" أراضي دونباس وشبه جزيرة القرم من قبل أوكرانيا أمر "غير واقعي" وصعب التحقيق.

وأضاف المحلل: "دونباس، التي كانت تحت السيطرة الروسية منذ عام 2014، ستكون بالفعل تحديا أكبر بكثير لأوكرانيا. في حين أن تحرير شبه جزيرة القرم، التي تم دمجها فعليا في أراضي الاتحاد الروسي وسط عسكرة كبيرة منذ عام 2014، لا يبدو تحريرها أمرا واقعيا أو منطقيا".

ويعتقد ميلينغ أنه سيتعين على أوكرانيا إعطاء الأولوية لتحقيق أقصى استفادة من مواردها المحدودة.

المصدر: نوفوستي