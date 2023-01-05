 
مباشر

الضباب الكثيف يتسبب بإيقاف حركة الملاحة في مضيق البوسفور

أخبار العالم

الضباب الكثيف يتسبب بإيقاف حركة الملاحة في مضيق البوسفور
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ui2q

قال خفر السواحل التركي إنه تم تعليق الملاحة في مضيق البوسفور، الذي يقسم اسطنبول إلى جزئين، أوروبي وآسيوي، مؤقتا صباح الخميس بسبب الضباب الكثيف.

وجاء في بيان خفر السواحل: "توقفت حركة السفن في المضيق في كلا الاتجاهين مؤقتا بسبب الضباب الكثيف اعتبارا من الساعة 06:20 بالتوقيت المحلي، وستتم استعادتها بعد تحسن الأحوال الجوية".

وحذر خبراء الأرصاد الجوية سابقا من ضباب كثيف في بحر مرمرة والبوسفور والدردنيل في الفترة من 1 إلى 6 يناير. لهذا السبب، تم تعليق التنقل فيها مؤخرا.

المصدر: تاس

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا